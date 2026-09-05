Rigetti Computing Aktie

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WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034

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06.09.2026 01:00:00

IonQ vs. Rigetti Computing: Which Pure-Play Quantum Pioneer Has the Stronger Technology Advantage?

In the quantum computing investment sector, two popular stock picks are IonQ (NYSE: IONQ) and Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI). Both of these quantum computing upstarts have a long way to go before becoming a viable investment option. However, by looking at their respective technologies, investors can get an idea as to which company has a better chance of reaching the finish line.Let's take a look at these two and see which is the better stock pick.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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