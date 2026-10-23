IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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23.10.2026 06:00:00
IonQ vs. Rigetti Computing: Which Quantum Computing Stock Is the Better Buy?
Investors view quantum computing as the next frontier hardware play in the wake of artificial intelligence. Many companies in the sector are building quantum computers using different technologies. This makes it difficult to know which of the myriad approaches will prevail as the tech moves from research circles to widespread adoption.
Take IonQ (NYSE: IONQ) and Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI). The former develops ion-based quantum devices, while the latter employs superconducting machines.
Both offer reasons to invest, so which is the better choice? I decided to buy shares in IonQ. Here's a look at each company to help you evaluate them.
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|IonQ
|28,00
|0,77%
|Quantum Computing Inc Registered Shs
|6,56
|-0,46%
|Rigetti Computing Inc Registered Shs
|10,29
|0,29%
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