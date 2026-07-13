PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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13.07.2026 11:46:00
iPhone 18 Pro Max: Komponentenpreise geschätzt um 300 US-Dollar erhöht
Eine Bill-of-Materials-Berechnung besagt, dass Apple auch beim iPhone 18 Pro Max die Preise erhöhen dürfte. Die Komponentenkosten steigen deutlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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