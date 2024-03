IPO: Galderma vollzieht gelungenen Börsengang

Die Aktien der Hautpflegespezialistin Galderma sind am Freitag erfolgreich an der Schweizer Börse gestartet.

Der erste bezahlte Kurs des Börsen-Neuzugangs lag mit 61,00 Franken deutlich über dem Ausgabepreis von 53 Franken. Das Unternehmen wird damit mit rund 14,5 Milliarden Franken bewertet. Zuletzt werden die Galderma -Papiere an der SIX noch zu 60,33 Franken gehandelt, was ein Aufschlag von rund 14 Prozent zum Ausgabepreis bedeutet.

Die ehemalige Nestlé-Sparte hatte ihren Börsengang an der SIX vor gut drei Wochen angekündigt. Insgesamt wurden an der Börse rund 37,2 Millionen neue und rund 0,28 Millionen bestehende Aktien platziert. Dazu kommt möglicherweise eine Mehrzuteilungsoption von rund 5,6 Millionen Anteilen.

Galderma bietet neben Sonnencremes wie "Daylong" und Produkten gegen Hautalterung auch Arzneimittel gegen Akne, Schuppenflechte oder Hautkrebs an. Das Unternehmen war 2019 von Nestlé abgespalten und für 10,2 Milliarden Franken an ein von EQT geführtes Konsortium verkauft worden. Dem Konsortium gehören auch die Staatsfonds GIC aus Singapur und die Abu Dhabi Investment Authority an. Alle drei wollen investiert bleiben - sie halten mit rund 80 Prozent weiterhin eine klare Mehrheit an Galderma.

Der Zugang von Galderma an der SIX ist der erste klassische Börsengang in der Schweiz seit April 2021. Damals brachte der Pharmazulieferer Polypeptide seine Aktien an die Schweizer Börse. Der Börsengang von Galderma ist einer der größten in Europa seit zwei Jahren. Letztlich notierte die Galderma-Aktie leicht über ihrem Erstkurs bei 64 Franken.

