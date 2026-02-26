|
Iran: Weitere Gespräche mit den USA ab Montag
GENF (dpa-AFX) - In der dritten Verhandlungsrunde mit den USA wurden nach Darstellung des iranischen Außenministers weitere Fortschritte erzielt. Ab Montag seien "technische Gespräche" geplant, sagte Abbas Araghtschi vor Reportern. Falls diese stattfinden, dürften Details eines möglichen Abkommens ausgehandelt werden.
"Vielleicht war die Ernsthaftigkeit für das Erreichen einer Einigung sichtbarer als zuvor", sagte der Minister mit Blick auf die Gespräche. Für Konsultationen mit den Regierungen in den Hauptstädten und zur Vorbereitung einiger Dokumente werde Zeit benötigt. "Es war die beste und ernsthafteste Runde", fügte er hinzu.
Bei den Verhandlungen geht es unter anderem um das umstrittene iranische Atomprogramm. Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran Atomwaffen entwickelt. Irans Regierung bestreitet entsprechende Absichten, zeigt sich jedoch bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen. Im Gegenzug fordert Teheran die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen. Am Mittwoch übermittelte der Iran einen ersten Entwurf für ein neues Abkommen./arb/DP/he
