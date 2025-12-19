WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
19.12.2025 03:39:22
Iranian FA drops plan to boycott 2026 World Cup draw
Iran is to be represented at Friday's draw for the 2026 World Cup. The country's FA had previously said it would boycott the draw after several members of its planned delegation were denied visas for the United States.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
