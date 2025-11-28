DC Aktie
WKN: 878071 / ISIN: JP3477000008
|
28.11.2025 22:35:15
Iranian FA to boycott 2026 World Cup draw in Washington, DC
Iran is to boycott next week's draw for the 2026 World Cup after several members of its planned delegation were denied visas for the United States.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!