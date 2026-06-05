ERA Mining Machinery Aktie

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WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066

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05.06.2026 21:15:00

Is AI Going to Bring the Adobe Era to an End?

Adobe's (NASDAQ: ADBE) stock has been moving in the wrong direction for over two years. The creative software company now trades for just 11.5 times forward earnings after falling below $275 a share for the first time since 2019.Longtime CEO Shantanu Narayen is departing just as artificial intelligence (AI) threatens to commoditize the company's Creative Cloud moat. While switching costs have always been high, the market is betting that Adobe's competitive advantages are fading as nimbler rivals gain ground.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Adobe Inc. 218,25 0,00% Adobe Inc.
Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung 3,48 -6,95% Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung

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