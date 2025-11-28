Altria Aktie
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
|
28.11.2025 09:41:00
Is Altria Group Too Cheap to Ignore at Today's Price?
Take one quick look at the stock on a screener, and you may think "undervalued" is an apt description for Altria Group (NYSE: MO).The company, which sells Marlboro cigarettes in the United States, has a low forward price-to-earnings ratio (P/E) and a high forward dividend yield and looks very cheap today. But don't underestimate how much "cheaper" shares could get in the months ahead.It all has to do with Altria Group's "smoke-free strategy" -- or rather its lack of success so far with such a plan, to be blunt. Concerns remain high that this cigarette company has become at best a "cigar butt" investment (a Warren Buffett term for a troubled-asset stock) and at worst a value trap.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Altria Inc.mehr Nachrichten
|
20.11.25
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Altria-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.11.25
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Altria-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.11.25
|S&P 500-Titel Altria-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Altria von vor 10 Jahren bezahlt gemacht? (finanzen.at)
|
30.10.25
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Altria-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.10.25
|Ausblick: Altria stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.10.25
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Altria zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)