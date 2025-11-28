Altria Aktie

WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033

28.11.2025 09:41:00

Is Altria Group Too Cheap to Ignore at Today's Price?

Take one quick look at the stock on a screener, and you may think "undervalued" is an apt description for Altria Group (NYSE: MO).The company, which sells Marlboro cigarettes in the United States, has a low forward price-to-earnings ratio (P/E) and a high forward dividend yield and looks very cheap today. But don't underestimate how much "cheaper" shares could get in the months ahead.It all has to do with Altria Group's "smoke-free strategy" -- or rather its lack of success so far with such a plan, to be blunt. Concerns remain high that this cigarette company has become at best a "cigar butt" investment (a Warren Buffett term for a troubled-asset stock) and at worst a value trap.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
