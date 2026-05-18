Baidu.com Aktie

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WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085

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18.05.2026 17:53:00

Is Baidu Stock Finally Changing Before Our Eyes?

The company behind China's leading search engine has been on its own journey of finding answers in recent years. Baidu (NASDAQ: BIDU) has struggled to regain its growth ways. Revenue has declined in three of the last four years.The rediscovery process has been challenging, largely because its legacy business of search and traditional online advertising has been deteriorating at an alarming pace. With Baidu kicking off the new trading week with fresh financials on Monday morning, it's worth exploring how the first quarter's rather ho-hum results underscore a dramatic passing of the ships in the transformation.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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