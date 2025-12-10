Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
10.12.2025 14:00:00
Is BigBear.ai Stock a Buy Now?
BigBear.ai (NYSE: BBAI), a developer of artificial intelligence (AI) modules, went public by merging with a special purpose acquisition company (SPAC) four years ago. Its stock opened at $9.84, went through some wild swings, but now trades at less than $7.Like many other SPAC-backed start-ups, BigBear.ai overpromised and underdelivered. In a pre-merger presentation, it predicted its annual revenue would more than triple from $182 million in 2021 to $550 million in 2024. But in reality, its revenue only rose from $146 million in 2021 to $158 million in 2024 as it dealt with the bankruptcy of its top customer Virgin Orbit, faced stiff competition from other AI companies, and weathered rough macro headwinds.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
