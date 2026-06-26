Bloom Energy Aktie

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WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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26.06.2026 20:15:00

Is Bloom Energy a Buy Now?

Bloom Energy (NYSE: BE) has, in little over a year, emerged from relative obscurity -- the kind of boring obscurity that made it seem at most a dynamic player in a niche market -- to skyrocket into a premier provider of data-center power.Early investors who saw the spark -- the (almost) carbon-free spark -- in Bloom have been rewarded for that insight some 12 times over. Put in figures that will make anyone who isn't a longtime Bloom shareholder feel a little more piqued: $1,000 invested last year in Bloom would be worth about $13,310 today.Who would have guessed that Bloom would become the energy sector's hottest stock? Likely those with eyes on the trend that has been magic beans to Bloom's revenue: the rollout of artificial intelligence (AI), the data centers that service it, and the astronomical amounts of electricity required to make it possible.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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