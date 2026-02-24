CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
24.02.2026 13:15:00
Is CoreWeave Stock a Buy Now?
The wave of innovation from artificial intelligence has quickly created some big winners and left many others on the sidelines in the stock market. CoreWeave (NASDAQ: CRWV) may be one of those unique companies that has been on both the winning and losing sides.Its share price skyrocketed after it went public early last year, and it's up 140% since its IPO. But it has also hit a few rough patches lately as some investors have become skeptical of AI stocks, leaving CoreWeave's shares essentially flat over the past six months.The big question for investors is whether CoreWeave stock is a buy right now. Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
