Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
29.08.2026 19:13:00
Is D-Wave Quantum a Buy?
D-Wave Quantum (NASDAQ: QBTS) is a genuine rarity. It's a pure-play quantum computing company with actual paying customers, and its systems are already running production workloads.AT&T cut a complex network optimization task from roughly an hour to under 15 seconds using D-Wave's annealing technology. That's not a demo. That's a useful business tool.Management discussed the AT&T project among several other deals on the recent Q2 2026 earnings call. Remaining performance obligations (RPO) hit $40.7 million at the end of June, up 668% year over year. More than half of this backlog should convert into revenue over the next year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quantum Corp.
Analysen zu Quantum Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|D-Wave Quantum
|14,63
|-4,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.