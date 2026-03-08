Fluor Aktie

Fluor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 591332 / ISIN: US3434121022

08.03.2026 02:43:00

Is Fluor Stock a Buy Now?

There are a lot of projects ahead for Fluor Corporation (NYSE: FLR). The engineering, procurement, and construction company has billions in contracts on the docket for 2026, but the stock has still dropped more than 14% in the past week. This begs the question: is Fluor a buy now, or is the market sending a warning sign to investors? Fluor has a large contract backlog of $25.5 billion. Of that amount, 81% is reimbursable. This is a good thing as it shifts risk back onto clients, improving Fluor's revenue quality and visibility. These types of contracts are a shift from how Fluor used to operate. Previously, the company dealt mostly in fixed-price contracts. These deals meant Fluor was tasked with coming in under budget or else the company would need to eat any overages. Reimbursable contracts force clients to pay Fluor for all costs plus a fee for profit. This business structure is far more advantageous for Fluor. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
