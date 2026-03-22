Lemonade Aktie
WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072
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22.03.2026 17:31:00
Is Lemonade a Buy After Morgan Stanley's Upgrade?
On March 17, Morgan Stanley upgraded Lemonade (NYSE: LMND) from equal weight (hold) to overweight (buy) and boosted its price target on the stock from $80 to $85.By the end of the day, that was enough to send shares of the digital insurance company 15.8% higher from its March 16 closing price.Today, we'll look at the reason for this upgrade and what it means for investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Lemonade Inc Registered Shs
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