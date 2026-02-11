MP Materials a Aktie
WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012
|
11.02.2026 14:03:00
Is MP Materials Stock a Buy Now?
MP Materials (NYSE: MP) was on a tear in 2025. By the end of the year, shares of the rare-earth miner and permanent magnet manufacturer were up 224%. At one point in October 2025, shares of MP had climbed about 440%, before a broader sell-off in the market sent the stock back to earth. MP stock is currently beating the market, with a roughly 10.5% gain so far this year. Even with policy winds at its back, however, a few things need to go right for this rare-earth company to have another breakout year.MP Materials is a U.S.-based rare-earth company that owns and operates the Mountain Pass mine in California, which is currently one of the only large-scale rare-earth mines in the country. It also operates a facility called Independence in Fort Worth, Texas, that can turn rare-earth material into permanent magnets that generate their own magnetic field.
Nachrichten zu MP Materials Corp Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: MP Materials A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: MP Materials A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: MP Materials A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.10.25
|Kursschub bei Aktien von MP Materials und Energy Fuels durch neue Exportregeln aus China (finanzen.at)
Analysen zu MP Materials Corp Registered Shs -A-
