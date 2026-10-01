Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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01.10.2026 23:05:00
Is Nu Holdings a Millionaire-Maker Stock?
Shares of Nu Holdings (NYSE: NU) have been volatile over the past 12 months. Their 52-week high is 69% higher than the 52-week low (as of Sept. 29). But investors should understand that the wild ups and downs are separate from how the actual business is doing. This is why it's absolutely critical to take a closer look at Nu's financial performance.
Is this fintech stock a millionaire maker?
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