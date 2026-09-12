Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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13.09.2026 00:05:00
Is NuScale Power a Millionaire Maker?
On Sept. 8, NuScale Power (NYSE: SMR) had one of its best days on the market in a long time. The small modular reactor (SMR) developer notched an incredible 15% gain, bringing its year-to-date loss down to about 21%.
There was no big news, no updates, and no significant announcements. As has been the case with nuclear energy stocks tied to data centers and the larger AI story, NuScale grew on sector-wide enthusiasm alone.
That said, NuScale stock does not appear to be a millionaire maker right now, at least not for most investors.
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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04.08.26
|Ausblick: Nuscale Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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