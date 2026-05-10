Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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10.05.2026 22:45:00
Is NuScale Power Going to $120?
Last October, NuScale Power (NYSE: SMR) stock hit an all-time high of about $57 a share. At that price, it carried a market cap of roughly $17 billion, despite generating only about $30 million in revenue through the first nine months of 2025. At that premium, it was trading at about 270 times sales -- more than 68 times the multiple of nuclear heavyweight Constellation Energy (NASDAQ: CEG).Fast-forward seven months, and NuScale's stock is down about 75% from that all-time high. At about $12 a share, the company still carries a $4 billion market cap -- not cheap by conventional standards.The company, however, has been gaining momentum. It's closing in on its first project in Romania, and it could deploy up to 6 gigawatts (GW) of its small modular reactor (SMR) technology to the Tennessee Valley Authority, in partnership with ENTRA1 Energy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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