Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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22.10.2026 21:54:00
Is Nvidia a Top Quantum Computing Stock?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) isn't the first stock that comes to mind when discussing quantum computing. That's probably because it isn't building a quantum computer or quantum computing chip, nor does it plan to. Given that, you might wonder why it could even be considered a quantum computing investment.
The answer to that is that there's more to quantum computing than the actual computing units, and Nvidia is leaning heavily into the support side, which makes it a pretty good offshoot investment. Combine that with the massive AI build-out tailwind ongoing right now, and you have a recipe for a stock that could have several years' worth of strong growth ahead.
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