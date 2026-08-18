Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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18.08.2026 23:21:00
Is Palantir the Next Trillion-Dollar Stock?
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has already made the leap from controversial government contractor to one of the world's most valuable artificial intelligence companies.Now investors are asking whether it can make another, much bigger leap. Could Palantir become the next trillion-dollar stock?It's a question worth asking after the company's extraordinary second-quarter results. Revenue surged 93% year over year to $1.94 billion, and management raised its 2026 revenue outlook to roughly $8.15 billion, implying growth of about 82%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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17.08.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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12.08.26
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11.08.26
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10.08.26
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07.08.26
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07.08.26
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07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
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07.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
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