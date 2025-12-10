Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
10.12.2025 19:00:00
Is SoundHound AI Stock a Buy?
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) went through some wild swings after it went public by merging with a special purpose acquisition company (SPAC) on April 28, 2022. Its stock opened at $8.72, closed at a record high of $24.23 on Dec. 26, 2024, but now trades at about $12.The developer of AI-powered speech and audio recognition tools initially impressed investors with its explosive revenue growth, but its luster faded as rising interest rates compressed its valuations. Nvidia (NASDAQ: NVDA), which owned a minor stake in SoundHound, even liquidated its entire stake earlier this year. So is this volatile AI stock still worth buying?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
