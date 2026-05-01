Save Aktie
WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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02.05.2026 00:00:00
Is XRP a Smart Way to Save for Retirement?
Portfolios meant to help save for retirement are usually the most functional when they're the least interesting, as the whole point is to compound wealth over decades with enough predictability to plan around the result. Could a cryptocurrency like XRP (CRYPTO: XRP) ever be considered an investment for retirement savings, given that it has experienced multiple crashes where it lost more than half its value?Here's how to think through whether it earns a spot in your lineup.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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