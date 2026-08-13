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13.08.2026 06:31:29
J ESCOM präsentierte Quartalsergebnisse
J ESCOM hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 5,63 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,160 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 244,1 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 35,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 377,8 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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