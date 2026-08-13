J ESCOM präsentierte Quartalsergebnisse

J ESCOM hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 5,63 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,160 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 244,1 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 35,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 377,8 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at