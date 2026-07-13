Citigroup Aktie

Citigroup für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242

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13.07.2026 06:00:05

Jane Fraser’s ruthless remake of Citigroup

The bank has sold assets, cut jobs and made controversial new hires while cultivating a closer relationship with Trump. Is it enough to get back into the big time?Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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