Citigroup Aktie
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
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13.07.2026 06:00:05
Jane Fraser’s ruthless remake of Citigroup
The bank has sold assets, cut jobs and made controversial new hires while cultivating a closer relationship with Trump. Is it enough to get back into the big time?Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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