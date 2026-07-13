Ausblick: Citigroup präsentiert Quartalsergebnisse

Citigroup wird am 14.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

17 Analysten schätzen, dass Citigroup für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,74 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet.

Citigroup soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,74 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 45,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,95 USD, gegenüber 6,99 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 94,34 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 169,16 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at