Seek LtdShs Aktie
WKN: A0EAC4 / ISIN: AU000000SEK6
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08.09.2026 20:59:26
Japan's empty temples seek new ways to survive
With a declining population, shrinking congregations and growing economic pressures, temples are struggling to stay relevant. As more temples are sold or closed, is religion in decline in modern Japan?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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