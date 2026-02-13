JENOPTIK Aktie

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

13.02.2026 06:26:38

Jenoptik-Vorstand zieht Strich unter 2025

JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand des Technologiekonzerns JENOPTIK legt eine erste Bilanz für das Geschäftsjahr 2025 vor. Eine schwache Nachfrage aus der Halbleiterindustrie, für die die börsennotierte Jenoptik AG Produktionsanlagen liefert, hatte in den ersten drei Quartalen für eine verhaltene Entwicklung gesorgt. Auch die Autoindustrie als Auftraggeber schwächelte. Gestartet wurde daraufhin ein Kostensenkungsprogramm. Jenoptik beschäftigt mehr als 4.000 Arbeitnehmer.

Jenoptik gehört zu den wenigen börsennotierten Technologieunternehmen in Ostdeutschland und ist im SDAX gelistet. Kerngeschäft sind optische Systeme, Laser und Messtechnik für industrielle Anwendungen sowie Laser und Ausrüstungen für die Verkehrsüberwachung./rot/DP/zb

