JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|
13.02.2026 06:26:38
Jenoptik-Vorstand zieht Strich unter 2025
JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand des Technologiekonzerns JENOPTIK legt eine erste Bilanz für das Geschäftsjahr 2025 vor. Eine schwache Nachfrage aus der Halbleiterindustrie, für die die börsennotierte Jenoptik AG Produktionsanlagen liefert, hatte in den ersten drei Quartalen für eine verhaltene Entwicklung gesorgt. Auch die Autoindustrie als Auftraggeber schwächelte. Gestartet wurde daraufhin ein Kostensenkungsprogramm. Jenoptik beschäftigt mehr als 4.000 Arbeitnehmer.
Jenoptik gehört zu den wenigen börsennotierten Technologieunternehmen in Ostdeutschland und ist im SDAX gelistet. Kerngeschäft sind optische Systeme, Laser und Messtechnik für industrielle Anwendungen sowie Laser und Ausrüstungen für die Verkehrsüberwachung./rot/DP/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
13.02.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Jenoptik drehen ins Plus - Ausblick beruhigt (dpa-AFX)
|
13.02.26
|ROUNDUP 2: Jenoptik erwartet Rückkehr zu Wachstum - Rechenzentren sollen stützen (dpa-AFX)
|
13.02.26
|Optimismus in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verliert am Mittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Jenoptik erwartet Rückkehr zu Wachstum - Rechenzentren sollen stützen (dpa-AFX)