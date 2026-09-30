Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007
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30.09.2026 17:45:00
Joby Aviation: Bull vs. Bear
In September, Joby Aviation's (NYSE: JOBY) flying air taxis took flight in Texas as part of the Federal Aviation Administration's Electric Infrastructure and Operations Pilot Program (eIPP), demonstrating routes over major regional infrastructure.
Joby's electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft promises to change the way we travel and is inching closer to becoming widely available to the public. But is Joby Aviation stock worth investing in right now? Let's dive into the stock -- and its bull and bear cases -- to find out.
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