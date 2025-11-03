JTEKT legte Quartalsergebnis vor

JTEKT präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 17,76 JPY gegenüber -13,360 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 475,38 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JTEKT einen Umsatz von 454,42 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at