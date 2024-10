K+S-Vorstandschef Lohr geht Ende Mai 2025 - ihm folgt Finanzchef Meyer

FRANKFURT (Dow Jones)--Beim Düngemittelhersteller K+S gibt es im nächsten Jahr einen Führungswechsel. Vorstandschef Burkhard Lohr geht zum Ablauf seines Mandates Ende Mai 2025 "seiner persönlichen Lebensplanung folgend" in den Ruhestand, wie das Unternehmen in Kassel mitteilte. Lohr war 2012 in den K+S-Vorstand eingetreten und seit Mai 2017 dessen Vorsitzender.

Der K+S-Aufsichtsrat bestimmte Finanzvorstand Christian Meyer per 1. Juni 2025 zum Nachfolger von Lohr. Neuer Finanzchef soll zum gleichen Zeitpunkt Jens Christian Keuthen werden, der bei K+S aktuell Leiter Recht, Steuern, Regulatorik und neue Geschäftsfelder ist.

