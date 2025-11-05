Kenvue legte Quartalsergebnis vor

Kenvue lud am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kenvue 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kenvue in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,76 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at