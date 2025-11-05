|
05.11.2025 06:31:28
Kenvue legte Quartalsergebnis vor
Kenvue lud am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kenvue 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kenvue in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,76 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!