Kernel Aktie
WKN DE: A0M7QF / ISIN: LU0327357389
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09.04.2026 12:00:00
Kernel-Bug: Integer Overflow in Apples XNU stoppt TCP-Pakete - bei langer Uptime
49 Tage, 17 Stunden, 2 Minuten und 47 Sekunden: Nach dieser Nutzungszeit kommt es beim Mac laut Forschern zu einem Integer-Overflow. TCP-Verbindungen versagen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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