Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Kernel Aktie

Kernel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M7QF / ISIN: LU0327357389

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09.04.2026 12:00:00

Kernel-Bug: Integer Overflow in Apples XNU stoppt TCP-Pakete - bei langer Uptime

49 Tage, 17 Stunden, 2 Minuten und 47 Sekunden: Nach dieser Nutzungszeit kommt es beim Mac laut Forschern zu einem Integer-Overflow. TCP-Verbindungen versagen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Apple Inc. 222,50 -0,02% Apple Inc.
Integer Holdings Corp 73,50 -0,68% Integer Holdings Corp
Kernel Holding SA 4,41 0,69% Kernel Holding SA

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