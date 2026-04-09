ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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09.04.2026 13:55:00
Keycloak 26.6 bringt Zero-Downtime-Updates und Workflows
Das Open-Source-IAM-System Keycloak 26.6 befördert fünf Features in den produktiven Status – darunter Federated Client Authentication und Zero-Downtime-Updates.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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