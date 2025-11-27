KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
27.11.2025 09:30:00
KI-Bildgeneratoren: So viel Strom braucht das Generieren von Bildern
Forscher haben eine Methode entwickelt, die den Stromverbrauch von KI-Bildgeneratoren vorhersagen kann. Das soll auch mit proprietären Systemen funktionieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!