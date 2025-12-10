KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
10.12.2025 14:46:00
KI-Chips für China: US-Regierung muss Exportsteuer als Einfuhrzoll verkaufen
Die US-Verfassung verbietet Exportsteuern. Eine Sicherheitsprüfung soll ein Schlupfloch öffnen, um Abgaben auf Nvidias KI-Chips zu ermöglichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
