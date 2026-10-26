KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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26.10.2026 07:08:00
KI und Open Source: Subreddit r/opensource sperrt KI-gestützte Projekte aus
In einem Subreddit zu Open-Source-Themen ist KI unerwünscht. Weil man KI-Unterstützung aber nicht so einfach erkennen kann, geht die Aussperrung viel weiter.
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