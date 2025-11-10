Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
10.11.2025 15:00:00
KI-Update: US-Jobless-Boom, Meta will bauen, DSGVO in Gefahr, Siri mit Gemini
Das "KI-Update" liefert werktäglich eine Zusammenfassung der wichtigsten KI-Entwicklungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
