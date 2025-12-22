KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
22.12.2025 23:29:57
KI-Werte legen zu: Wall Street startet beschwingt in die Weihnachtswoche
Die positive Stimmung der US-Anleger hält an. Rückenwind kommt vor allem aus der Tech-Branche, ausgelöst durch einen vielversprechenden Ausblick von Micron. Außerdem sorgen Übernahmen für Kaufimpulse.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
