|
03.12.2025 12:03:58
Kier Gets Two Early Contractor Involvement Contracts From Southern
(RTTNews) - Kier (KIE.L) said it has secured another two Early Contractor Involvement contracts from Southern Water. The first of the new awards is a 19.9 million pounds contract which includes early-stage design and development for six wastewater treatment sites. The second is a 24.5 million pounds contract covering another six wastewater treatment sites.
Andy Beech, framework director at Kier Natural Resources, Nuclear & Networks, said: "These awards represent another important step in our partnership with Southern Water at the start of AMP8."
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
