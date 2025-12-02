GXO Logistics Aktie
WKN DE: A3CU51 / ISIN: US36262G1013
|
02.12.2025 08:47:29
Kier Group CFO Simon Kesterton To Step Down
(RTTNews) - Kier Group PLC (KIE.L), a British construction, services, and property company, said on Tuesday that its Chief Financial Officer, Simon Kesterton, will step down on December 31.
Tom Hinton, currently Interim Chief Executive of Wincanton, will succeed Kesterton as CFO on January 1, 2026.
Hinton is currently Interim Chief Executive and, previously, was CFO of Wincanton, which is now a part of GXO Logistics, Inc.(GXO).
Prior to joining Wincanton, Hinton had served as CFO of Infinis Energy PLC, a generator of low-carbon power.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GXO Logistics Inc Registered Shs When Issuedmehr Nachrichten
|
06.11.25
|GNW-News: GXO meldet Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 (dpa-AFX)
|
03.11.25
|Ausblick: GXO Logistics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: GXO Logistics legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
07.08.25
|GNW-News: GXO meldet Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 (dpa-AFX)
|
04.08.25
|Ausblick: GXO Logistics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)