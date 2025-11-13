KILL/KORREKTUR: Siemens will sein Digital-Geschäft mittelfristig verdoppeln

Bitte ignorieren Sie die am 13. November um 7:33 Uhr MEZ gesendete Meldung "KORREKTUR: Siemens will sein Digital-Geschäft mittelfristig verdoppeln" und verwenden sie diese nicht. Die um 7:15 Uhr gesendete ursprüngliche Meldung "Siemens will sein Digital-Geschäft mittelfristig verdoppeln" ist korrekt: Das vergleichbare Wachstum im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 beträgt 5 Prozent.

November 13, 2025 02:07 ET (07:07 GMT)