Siemens Aktie
WKN: 632748 / ISIN: US8261975010
|
13.11.2025 08:07:40
KILL/KORREKTUR: Siemens will sein Digital-Geschäft mittelfristig verdoppeln
Bitte ignorieren Sie die am 13. November um 7:33 Uhr MEZ gesendete Meldung "KORREKTUR: Siemens will sein Digital-Geschäft mittelfristig verdoppeln" und verwenden sie diese nicht. Die um 7:15 Uhr gesendete ursprüngliche Meldung "Siemens will sein Digital-Geschäft mittelfristig verdoppeln" ist korrekt: Das vergleichbare Wachstum im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 beträgt 5 Prozent.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/kla/brb
(END) Dow Jones Newswires
November 13, 2025 02:07 ET (07:07 GMT)
