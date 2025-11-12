Ausblick: Siemens informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Siemens wird am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 22,86 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 24,93 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,73 USD je Aktie, gegenüber 5,71 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 91,88 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 82,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at