Kilroy Realty Aktie

Kilroy Realty für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905164 / ISIN: US49427F1084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.07.2026 23:00:24

Kilroy Realty Q2 Profit Declines

(RTTNews) - Kilroy Realty Corp. (KRC) on Monday reported a drop in profit for the second quarter as revenue declined. Funds from operations declined from the prior year. The real estate investment trust reaffirmed its full-year 2026 funds from operations, or FFO, guidance.

For the second quarter, net income declined to $19.9 million or $0.17 per share from $68.4 million or $0.57 per share in the prior-year period. FFO decreased to $109.3 million or $0.92 per share from $135.9 million or $1.13 per share a year ago.

Revenues for the quarter dropped to $272.4 million from $289.9 million a year earlier.

For fiscal year 2026, the company affirmed its Nareit-defined FFO guidance of $3.49 to $3.63 per share.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kilroy Realty Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Kilroy Realty Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kilroy Realty Corp. 34,60 0,00% Kilroy Realty Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Feuerpause im Iran: ATX beendet Handel schwach -- DAX geht deutlich höher in den Feierabend -- US-Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt ging fester in die neue Woche. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen