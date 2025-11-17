|
Kinki Nippon Railway präsentierte Quartalsergebnisse
Kinki Nippon Railway hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 68,12 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kinki Nippon Railway 47,98 JPY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kinki Nippon Railway in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 428,62 Milliarden JPY im Vergleich zu 433,20 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
