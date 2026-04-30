Kirby Aktie
WKN: 863669 / ISIN: US4972661064
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30.04.2026 13:10:19
Kirby Corp Q1 Profit Rises
(RTTNews) - Kirby Corp (KEX) released earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $81.197 million, or $1.50 per share. This compares with $75.986 million, or $1.33 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.4% to $844.099 million from $785.659 million last year.
Kirby Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $81.197 Mln. vs. $75.986 Mln. last year. -EPS: $1.50 vs. $1.33 last year. -Revenue: $844.099 Mln vs. $785.659 Mln last year.
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