Kirby Corp Q1 Profit Rises

(RTTNews) - Kirby Corp (KEX) released earnings for its first quarter that Increased, from last year

The company's earnings came in at $81.197 million, or $1.50 per share. This compares with $75.986 million, or $1.33 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 7.4% to $844.099 million from $785.659 million last year.

Kirby Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $81.197 Mln. vs. $75.986 Mln. last year. -EPS: $1.50 vs. $1.33 last year. -Revenue: $844.099 Mln vs. $785.659 Mln last year.