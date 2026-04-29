Ausblick: Kirby präsentiert Quartalsergebnisse

Kirby wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kirby in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,97 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 832,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 785,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,84 USD je Aktie, gegenüber 6,33 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,47 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at