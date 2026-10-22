KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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22.10.2026 10:36:44
Klaus Wellershoff gründet mit ETH-Studenten KI-Startup
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KI-Plattform Turiq. (Bild: zVg)">
Turiq soll nicht weniger als «die Investmentkommunikation revolutionieren». Die von ETH-Informatikstudenten in Zusammenarbeit mit Wellershoff & Partners entwickelte Plattform wird nun ein Jahr im Alltagsbetrieb mit Kunden getestet und weiterentwickelt.
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