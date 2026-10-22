Klaus Wellershoff gründet mit ETH-Studenten KI-Startup

KI-Plattform Turiq. (Bild: zVg)">

Turiq soll nicht weniger als «die Investmentkommunikation revolutionieren». Die von ETH-Informatikstudenten in Zusammenarbeit mit Wellershoff & Partners entwickelte Plattform wird nun ein Jahr im Alltagsbetrieb mit Kunden getestet und weiterentwickelt.