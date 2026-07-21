KNDS Aktie
WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01
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21.07.2026 13:35:00
KNDS: Boris Pistorius will Einfluss auf Panzerbauer »in welcher Form auch immer« sichern
Der Börsengang des Rüstungsunternehmens KNDS ist vorerst abgesagt, der deutsche Staatseinstieg liegt auf Eis. Doch Verteidigungsminister Pistorius gibt nicht auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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